il y a 1h

Stranger Things La quatrième saison ne sera pas la dernière

Les créateurs de la série, ont assuré que la quatrième saison de la série ne marquerait pas la fin de l'histoire.

Matt et Ross Duffer, les créateurs de Stranger Things, le promettent, la saison 4 ne sera pas la dernière. Une information qui devrait ravir les fans alors que la production de la saison a été suspendue à cause de la pandémie et sa sortie repoussée à une date incertaine.



«La saison 4 ne sera pas la dernière, a assuré Ross Duffer au Hollywood Reporter. Nous savons comment ça va se finir, et nous savons quand ce sera. La pandémie nous a laissé le temps d’y réfléchir et de décider de ce qui était le mieux pour la série. Mettre tout ça en place nous a permis d’avoir une meilleure idée du temps dont on a besoin pour raconter cette histoire.»

Pour autant, les deux frères n’ont pas révélé combien de saisons il y aurait au total, ni si la suite pourrait se faire sous forme de long-métrage, et Netflix n'a ajouté aucun commentaire. Pour l’heure, aucune date n’a été communiquée concernant la reprise du tournage de la saison 4 qui avait tout juste débuté au moment où le virus a tout chamboulé. Alors il faudra s’armer de patience et croiser les doigts pour une diffusion de la saison 4 de Stranger Things à la fin de l’année prochaine au plus tôt.