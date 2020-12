Brexit : La querelle sur la pêche bloque la conclusion d’un accord

Les négociations sur la pêche entre l’Union européenne et le Royaume-Uni se poursuivront dimanche à quelques jours de la date butoir du 31 décembre.

Britanniques et Européens poursuivront dimanche leurs négociations acharnées pour trouver un accord post-Brexit. Le sort réservé à la pêche reste incertain, à une dizaine de jours de la date butoir du 31 décembre.

«Les divergences restent les mêmes», a indiqué une source européenne en début de soirée samedi. Bien que d’un faible poids économique au regard des dizaines de milliards en jeu dans un éventuel accord de libre-échange, la pêche a une importance politique et sociale pour plusieurs États membres, en particulier la France et les Pays-Bas.

Face à des Européens qui pêchent depuis des lustres dans les eaux britanniques, le Royaume-Uni entend en reprendre le contrôle et en a fait un symbole de son indépendance après son divorce avec le continent. L’Alliance des pêcheries européennes (EUFA) a fait part de sa grande inquiétude sur un accord qui pourrait «sonner le glas d’une grande partie d’une industrie qui a tant contribué à faire vivre des communautés côtières dans neuf États membres», dans un communiqué.

Au cœur de la négociation, le partage des quelque 650 millions d’euros pêchés chaque année par l’Union européenne (UE) dans les eaux britanniques et la durée de la période d’adaptation pour les pêcheurs européens. Pour les Britanniques, les produits de pêche dans les eaux européennes représentant environ 110 millions d’euros.

«Je sacrifie tout»

Les négociations se déroulent sous la pression toujours plus forte du calendrier: l’accord doit être conclu avant que le Royaume-Uni – qui a officiellement quitté l’UE le 31 janvier dernier – abandonne définitivement le marché unique européen et l’union douanière le 31 décembre à 23h00 (minuit en Suisse).

Le Parlement européen a averti qu’il voulait un accord d’ici «dimanche minuit», sans quoi il ne pourra pas l’examiner et le ratifier afin qu’il puisse entrer en vigueur le 1er janvier. Même en cas d’accord dimanche soir, le groupe européen écologiste a d’ores et déjà protesté contre le peu de temps pour examiner l’accord.

Le secrétaire d’État français chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, n’a toutefois pas exclu samedi une poursuite des pourparlers au-delà du week-end. «Il est normal de ne pas dire ‹écoutez, c’est dimanche soir on s’arrête, et donc je sacrifie tout (…) On ne fera pas ça, parce que ce qui est en jeu ce sont des secteurs entiers, comme la pêche, ce sont les conditions de concurrence pour nos entreprises dans la durée», a-t-il fait valoir sur la radio France Inter.