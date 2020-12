Brexit : La question de la pêche bloque les négociations

Le négociateur européen Michel Barnier a souligné «quelques progrès» dans les discussions, mais d’importantes divergences autour de la question de la pêche, cruciale pour les deux camps.

Le négociateur Michel Barnier a rendu compte aux diplomates européens de l’état des discussions que Londres et l’UE ont décidé dimanche de poursuivre.

Britanniques et Européens ont commencé à dégager petit à petit la voie vers un possible accord post-Brexit. Mais l’obstacle de la pêche, sujet hypersensible pour les deux camps, reste entier à deux semaines de la rupture définitive entre Londres et le continent.