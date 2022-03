Politique – La question du climat passerait aussi par une baisse du temps de travail

Le travail, ce sport national suisse

Les Suisses adorent le travail. En moyenne, ils bossent plus de deux heures de plus par semaine que leurs contemporains européens. Et ce n’est pas tout. Les confédérés refusent systématiquement les initiatives populaires leur proposant de travailler moins. Ainsi, le peuple helvétique avait balayé sèchement, en 2016, le revenu de base inconditionnel. En 2014, l’introduction d’un salaire minimum légal avait connu pareil camouflet. En 2012, la proposition «Six semaines de vacances pour tous» avait connu le même sort. En 1988, la réduction du travail à 40 heures par semaine avait été rejetée. Quatorze ans plus tard, la proposition d’une semaine de 36 heures avait, elle aussi, subi un net rejet. Par ailleurs, à sept reprises depuis 1978, le souverain a également refusé des changements concernant l’âge de la retraite, lequel n’a pas bougé depuis 1948 pour les hommes et 1964 pour les femmes.