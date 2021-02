Vaud : La question du genre se heurte à l’exigence de parité

Une députée du POP demandait que les candidats à une charge publique n’aient pas à se définir comme homme ou femme. La loi cantonale le permet, mais la lutte pour la parité impose de disposer de statistiques sur le sexe des élus.

Dans une question au Conseil d’État vaudois, la députée Céline Misiego s’inquiétait de l’obligation faite aux candidats à une charge élective d’indiquer leur genre. «Cela pose un problème pour les candidats trans et non binaires, c’est-à-dire qui ne s’identifient pas au genre qui leur a été assigné à la naissance et donc à celui inscrit dans leur état civil. Ces personnes se voient donc obligées de s’assigner un genre qu’ils et elles ne reconnaissent pas», déplorait l’élue du groupe Ensemble à Gauche et POP.