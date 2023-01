Energie: La question du nucléaire toujours plus brûlante en Suisse

Énergie : La question du nucléaire toujours plus brûlante en Suisse

Toujours plus de pays construisent de nouvelles centrales. La Suisse, elle, n’en veut pas. Mais combien de temps encore? D’autant que de nouvelles technologies arrivent.

Après la fermeture de Mühleberg (BE) en 2019, quatre réacteurs sont encore en activité chez nous. Leur durée de vie n’est pas limitée. Elles peuvent fonctionner aussi longtemps qu’elles sont sûres. 20min/Marco Zangger

C’est une tendance partout dans le monde: 60 centrales nucléaires sont actuellement en construction. Et 440 réacteurs de plus sont sur les rails, alors que 442 réacteurs sont actuellement en activité. Dans certains pays comme la Finlande, même les Verts n’y sont plus opposés, convaincus que le nucléaire est un moyen de ralentir le changement climatique, souligne lundi le «Tages-Anzeiger». En outre, l’UE a classé le nucléaire comme «énergie verte» favorable au climat.

En Suisse, la question fait de plus en plus débat, même si le peuple a décidé en 2017 d’interdire la construction de nouvelles centrales. Il faut dire que la guerre en Ukraine et la crise énergétique en font réfléchir plus d’un face à la dépendance de notre pays pour son énergie. D’autant que, quand les centrales nucléaires fermeront en raison de leur âge, la Suisse devra importer 40% de son électricité en hiver, rappelle le «Tagi».

Accord avec l’UE indispensable

En outre, une récente étude de l’Office fédéral de l’énergie montre la dépendance de la Suisse sur le plan politique également. Si Berne arrive en effet à conclure un accord sur l’électricité avec l’Union européenne, nous ne manquerons pas de courant, souligne l’étude. Sinon, il pourrait y avoir des pénuries durables en hiver dès 2030, affirme-t-elle.

Pour les opposants à l’atome, ces conclusions ne font que renforcer leur opinion. C’est la preuve qu’on peut se passer du nucléaire et qu’il est urgent de conclure cet accord, estiment-ils. Le problème est que l’UE ne veut pas conclure un accord sur l’électricité avec Berne sans accord-cadre global, souligne le «Tagi».

De nouveaux réacteurs plus petits et plus sûrs?

La solution pourrait venir des nouvelles technologies. En effet, si l’on observe un regain d’intérêt pour le nucléaire dans le monde, c’est qu’il existe désormais de petits réacteurs modulaires (PRM). Pas moins de 60 entreprises en construisent actuellement.

Ces réacteurs, d’un diamètre de 2,7 m, ne produisent qu’un cinquième de l’électricité de l’ex-centrale de Mühleberg. Mais ils ont l’avantage de pouvoir être construits en série, combinés et installés en trois ans seulement. Surtout, ils seraient beaucoup plus sûrs que les vieilles centrales. Mais Nils Epprecht, directeur de la Fondation suisse de l’énergie, n’y croit pas. «Même ces petits réacteurs sont des centrales nucléaires avec un fort potentiel de destruction», estime-t-il.

À voir donc si ces nouveaux PRM seront un jour dans le viseur de Berne. Pour l’instant, pour le parlement, pas question de construire de nouvelles centrales. Le Conseil des États a balayé en juin une motion UDC en ce sens. Mais le nouveau ministre chargé du dossier est désormais un certain Albert Rösti, qui n’a jamais caché sa sympathie pour le nucléaire…