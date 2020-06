il y a 10min

«La question, elle est vite répondue.» Ou pas vraiment

Jean-Pierre, «jeune entrepreneur» vaudois, promet de détenir le secret pour «faire de l’argent sans sortir de sa chambre» dans des vidéos qui dépassent les frontières suisses. Il nous en dit plus dans un interview exclusif, alors que le spectre du schéma pyramidal plane au dessus de son message.



de Yannick Weber, Pauline Rumpf

Des millions de vues en à peine quelques jours et une célébrité soudaine: un certain Jean-Pierre Fanguin fait sensation sur internet après qu’une vidéo, tournée en Lavaux, a fait réagir. Le jeune homme promet un juteux business aux «jeunes entrepreneurs» qui le contacteront. Signes ostentatoires de richesse, grosses voitures et costard complet, mépris des classes populaires, ainsi que quelques punchlines bien calculées: le cocktail pour faire le buzz a pris. Critiqué par ceux qui prennent sa vidéo au premier degré, repris dans une multitude de memes par ceux qui l’ont pris au deuxième degré, peu sont restés indifférents.

«Gentil loup de Wall Street»

Pour saisir le personnage, «20 minutes» a rencontré Jean-Pierre jeudi sur une terrasse cossue à Lausanne. Le rôle est totalement assumé par l’intéressé. «C’est un personnage que je caricature», nous avoue- t-il . La phrase qui a marqué: «Moi , je pense que la question elle est vite répondue»: elle était planifiée, assure le jeune homme qui manie e n réalité mieux le français que ce que sa mise en scène ne laissait supposer.

Pendant la rencontre, Jean-Pierre oscille habilement entre ce fameux personnage de jeune businessman arrogant, faisant des références au «Loup de Wall Street» et exhibant des signes de richesse, et celui qu’on croit deviner derrière cette façade: un gentil garçon vaudois de 21 ans, amateur de foot ayant grandi dans une maison d es plus classique s dans un village du Gros-de-Vaud. Et qui se trouve un peu dépassé par les milliers de mails et messages sur les réseaux sociaux reçus en quelques jours, sans compter des sollicitations des plus grands médias suisses et français.

Tel un pro de la comm’

Surtout, il maîtrise sa communication. Et de son «business», il ne crachera rien. «Je ne peux pas en parler, ça brûlerait mon image et ça ferait tout s’effondrer», dit-il hors caméra. Face caméra, c’est plutôt: «Le secret d’un magicien ne se révèle pas si facilement». Il insiste en tout cas lourdement, peut-être un peu trop d’ailleurs, sur le fait qu’il n’y a «rien d’illégal». Il ajoute qu’il n’y a pas d’argent gratuit, sans travail ni effort, et admet sans ciller que les images de lui au casino de Divonne avec un chèque d’un million d’euros, «c’est du fake».

Mais peut-être ne pipe-t-il pas mot parce qu’au fond, il n’y a rien… du tout? Au moment de parler de son travail, son langage devient creux et formaté comme les pros de la communication savent le faire. «Dans la vie, il y a des opportunités, des portes qui s’ouvrent. Il faut savoir entrer dedans», balance-t-il.

Spectre du trading pyramidal

Quand on mentionne à Jean-Pierre l’hypothèse du MLM, il sait exactement de quoi on parle. «Et Melius, j’en ai entendu parler», souffle-t-il. S’il réfute à demi-mot des liens avec ce business, il ajoute qu’il ne le dénigre pas, et que ce sera aux gens qui veulent travailler avec lui de se faire leur avis. Ces gens, qu’il décrit d’ailleurs comme une «clientèle», il affirme qu’il ne leur demandera pas d’argent, «en tout cas pas directement». D’autres acteurs du domaine du MLM trading nous ont cependant indiqué considérer que c’est bien de cela qu’il s’agit ici, critiquant ce qu’en fait le jeune Vaudois, alors que c’est, selon eux, un business qui fleurit bien mieux dans l’ombre. Mais JP maintient ses positions: «ce n’est pas ça que je fais, il y a vraiment quelque chose derrière.»

Dans cet interview, Jean-Pierre Fanguin évoque la Pyramide de Ponzi, un type de système pyramidal.

Un gros coup de pub?

Le soupçon se porte aussi vers une possible campagne de publicité organisée par une entreprise. Créer un buzz, attirer l’attention, puis se dévoiler: la stratégie n’est pas nouvelle. Là aussi, Jean-Pierre ne fronce pas un sourcil quand il entend l’hypothèse. Il ne la confirmera pas, sans la nier non plus. On sent très bien qu’il n’est pas seul, et à force de questions, ses phrases oscillent entre «je» et «on». Il nous dira qu’il ne peut rien dire, mais nous met au défi de trouver la réponse.