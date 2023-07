Vernier (GE): «La question n’est pas si nos poubelles vont brûler, mais quand…»

«D’abord l’école des Ranches et le Lignon , maintenant ces feux de poubelles (trois en quelques semaines), ça fait beaucoup. Ma compagne est complètement paniquée! On a vraiment un sentiment d’insécurité et d’impunité.» Pour cet habitant de Vernier, la coupe est pleine. Dimanche soir, un feu a détruit un local à poubelles aux abords de la mairie, à deux pas de chez lui et de l’établissement scolaire ravagé par les flammes début juillet. «J’ai appelé les secours. C’est déjà la deuxième fois en un mois. En tant que citoyens et travailleurs, on a juste envie de pouvoir dormir sans être réveillés par de la fumée en pleine nuit.»