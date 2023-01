Test : La quête de richesses se mue en une bouillie quelconque

Propulsés dans un endroit mystérieux appelé Draconia, Erik et sa sœur Mia font la connaissance de deux créatures venues d’ailleurs, Porcellus et Persiana, et partent ainsi explorer cette terre légendaire regorgeant de trésors, main dans la main. C’est de cette manière que débute l’épopée des deux jeunes héros dans un monde immense, où surprises et épreuves les attendent au contour. Mais, pas de panique, les compères peuvent recruter des monstres afin de les aider à dénicher des richesses disséminées un peu partout dans une histoire rappelant, de loin, «Xenoblade Chronicles» et «Dragon Ball» pour les graphismes chatoyants et tout en rondeur.