Football : La quête reprend au Portugal pour Ronaldo et la Juve

Cristiano Ronaldo a raté l’été dernier le tournoi final de la Ligue des champions chez lui, au Portugal, après l’élimination de la Juventus contre Lyon. Le déplacement à Porto, mercredi en 8e de finale aller, est l’occasion de repartir du bon pied.

Mais c’en est un autre, inoubliable, en avril 2009, toujours avec Manchester. Les Red Devils sont alors dos au mur après un nul à domicile (2-2) en quart de finale aller. Fraîchement auréolé du premier Ballon d’or de sa carrière, Ronaldo marque l’unique but d’une frappe des 30 mètres. Ce bijou lui vaudra le tout premier prix «Puskas» de la Fifa récompensant le plus beau but de l’année.

Compte à régler

Mais la star portugaise, et la Juventus avec lui, ont un compte à régler avec cette C1 après le revers la saison dernière en huitièmes de finale contre Lyon (0-1, 2-1), suivant celui en quarts l’année précédente contre l’Ajax Amsterdam (1-1, 1-2). Les Bianconeri n’ont plus soulevé la prestigieuse coupe depuis 25 ans, restant sur cinq finales perdues depuis leur second et dernier succès en 1996. «Ces deux dernières années, on est rentrés à la maison plus tôt que prévu (...). Demain, j’espère que ce sera le début d’une longue marche jusqu’à la finale», observe Ronaldo.