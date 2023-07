La queue de rat fait son grand retour

De la coupe mulet à la queue de rat

Devenu la nouvelle grande tendance de l’époque, l’adopter au début des années 1990 était quasi incontournable. Les «New Kids on the Block» s’affichaient non seulement en personne avec ce look, mais avaient même des poupées à leur effigie, dont chacune portait une queue de rat. Jusqu’à ce que le phénomène soit victime de son propre succès. Car, à force de voir ce look un peu partout, plus personne n’en voulait au bout d’un moment. Mais contrairement à d’autres styles de coiffure, il suffit d’un simple coup de ciseaux pour s’en débarrasser.