Médias : La radio-télévision romanche biffe 10 postes

Comme les autres entreprises de la SSR, la radio-télévision romanche doit réaliser des mesures d’économie et supprimer des emplois.

Comme ses trois grandes sœurs alémanique, romande et italophone, la RTR supprime des postes.

Mardi, les trois grandes sœurs alémanique, romande et italophone de la RTR ont annoncé leurs propres mesures d’économie. La SRF veut supprimer 211 postes, la RTS 50 à 65 postes et la RSI 45 postes. Au total, la Société suisse de radiodiffusion (SSR), doit économiser 50 millions de francs d’ici à 2024 pour parer aux effets de la baisse publicitaire et de la pandémie.