Collombey-Muraz (VS) - La raffinerie veut faire place à un pôle technologique

Entamé ce matin, le démantèlement de la raffinerie de Collombey-Muraz doit durer jusqu’à fin 2025. Mediaprofil

Symboliquement, le démantèlement de la raffinerie de Collombey-Muraz a commencé, ce jeudi, par l’éventrement d’une des 54 citernes du site, l’une des plus grandes de Suisse avec ses 33’200 m3. Soixante ans après sa construction (1961), le site pétrolier valaisan entame une phase de démolition prévue jusqu’à fin 2025. Dans quelques semaines, ce sont une centaine de travailleurs qui œuvreront quotidiennement sur le site.

La démolition a débuté avec l’une des 54 citernes du site chablaisien. 20 minutes

Plus de mille équipements – notamment 30’000 tonnes de tuyaux en acier et les unités de raffinage – vont être démontés par une société allemande qui pourra ensuite les revendre à ses clients. Parallèlement, 54 gigantesques citernes seront fracassées et réduites en pièces détachées par une entreprise argovienne, à sa trentième démolition d’un dépôt pétrolier (mais sa première raffinerie).

Le démantèlement occupera quotidiennement une centaine d’ouvriers. «Ensuite, on passera au démontage des bâtiments et des cheminées», précise le porte-parole de Tamoil Suisse SA, Stéphane Trachsler. Près de 95% des matériaux éliminés seront recyclés et revendus en pièces détachées.

Quelques entreprises déjà intéressées

«Si le moment est émouvant, nous voulons désormais tourner la page et regarder vers l’avenir. Notre site n’accueillera plus d’industrie lourde mais des firmes tournées vers le futur, poursuit Stéphane Trachsler. Quelques entreprises sont déjà sérieusement intéressées à s’établir sur une partie de notre parcelle (ndlr: de 140 hectares environ).»