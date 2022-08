FOOTBALL: La rage des fans menace le Manchester-Liverpool de lundi soir

Alors, avant le troisième rendez-vous de la saison de Premier League, ce lundi soir à Old Trafford face au rival ancestral Liverpool, un défilé de protestation a été prévu aux abords du stade. Voire plus si «affinités». L’idée de base, c’est hurler sa colère le plus fort possible et réclamer, encore une fois et très probablement en vain, le départ d’actionnaires jugés incompétents et obnubilés par leurs propres profits. Le Théâtre des rêves accouchera-t-il d’un cauchemar? La tenue du match ne semble en tout cas pas garantie aux yeux de tout le monde.