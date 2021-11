Banque : La Raiffeisen a désigné un nouveau président

Mercredi, la banque helvétique a annoncé avoir proposé Thomas A. Müller, membre de son Conseil d’administration, au poste de président.

Le Conseil d’administration de la Raiffeisen Suisse a proposé de nommer Thomas A. Müller, en tant que nouveau président, ainsi que Sandra Lathion et le Dr Martin Sieg Castagnola comme nouveaux membres, selon un communiqué de la banque helvétique .

Thomas A. Müller, âgé de 56 ans, est membre du Conseil d’administration de l’établissement bancaire depuis 2018, et il a, à ce titre, joué un rôle clé dans l’élaboration de la «Stratégie Raiffeisen 2025» et pour le développement du Groupe Raiffeisen au cours des dernières années, selon un communiqué de la banque. Il est également président de la Commission des OPA depuis 2016.

«Garantir une continuité»

«Thomas A. Müller connaît parfaitement le Groupe Raiffeisen et le système bancaire coopératif. Il permet ainsi de garantir une continuité dans la conduite des activités. Dans le même temps, il dispose d’impressionnantes compétences techniques et personnelles qui lui permettront de mener Raiffeisen Suisse et l’ensemble du Groupe vers l’avenir» indique Dr Pascal Gantenbein, président a.i. du Conseil d’administration de Raiffeisen Suisse.