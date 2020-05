Coronavirus

La rallonge budgétaire de 14,9 milliards soutenue par deux commissions

Les commissions des finances des Chambres fédérales ont donné leur aval au budget supplémentaire destiné principalement à soutenir l’assurance chômage face à la crise du Covid-19.

La commission du National souhaite également fixer une condition cadre à l'utilisation des prêts Covid en faveur des ligues de football et de hockey sur glace. Les clubs qui reçoivent un prêt devraient garantir que la baisse de 20% du revenu moyen des joueurs exigée est progressive, donc plus marquée pour les revenus plus élevés. La commission des Etats a elle rejeté cette proposition par 7 voix contre 3.