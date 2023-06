Suisse: La randonnée toujours plus populaire, mais aussi plus mortelle

Le Bureau de prévention des accidents (BPA) considère que la randonnée «est le sport le plus populaire» de Suisse. Et le nombre de personnes foulant les sentiers de montagne est à la hausse. Revers de la médaille: 37’000 personnes sont victimes d’un accident de randonnée chaque année dans le pays. Environ 5000 d’entre elles subissent des blessures graves ou moyennement graves et 42 décèdent. Une tendance à la hausse, constate mardi le BPA dans un communiqué.