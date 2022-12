Azealia Banks ne se produira plus jamais en Australie

Azealia Banks : La rappeuse ne se produira plus jamais en Australie

Après avoir tenu la vedette de la rubrique faits divers pour avoir fait bouillir le cadavre de son chat , s’être embrouillée avec Lana Del Rey ou encore avoir déclaré la guerre à Kanye West , Azealia Banks fait parler d’elle pour sa tournée qui a viré au fiasco en Australie. La rappeuse américaine a annulé à la der deux de ses trois concerts qui y étaient prévus. Le premier, samedi 10 décembre 2022 à Melbourne, «parce que les promoteurs ont traîné les pieds et ne m’ont pas fourni un certain nombre d’équipements». Le second, trois jours plus tard à Brisbane, car elle craignait pour sa sécurité après une mauvaise expérience en 2013.

«Je ne suis pas désolée pour cette annulation les gars. La dernière fois que je suis venue ici, vous avez jeté des choses sur la scène. J’ai presque pris une bouteille dans le visage. Ç’a été l’expérience la plus raciste et la plus démoralisante de ma vie. Je suis une belle femme noire et je ne vais pas me présenter devant un public de Blancs pour qu’ils me jettent des trucs dessus», a-t-elle déclaré sur Instagram. Azealia Banks, 31 ans, avait apparemment accepté de jouer à Brisbane à condition que les mesures de sécurité soient renforcées. Ce qui ne semble pas avoir été suffisamment le cas aux yeux de celle qui n’a sorti qu’un seul album studio, «Broke with Expensive Taste», en 2014. La chanteuse a promis qu’elle ne remettrait plus jamais les pieds en Australie. «Je suis trop noire pour me produire devant un tas de Blancs qui se moquent de moi», a-t-elle insisté.