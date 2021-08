Jeux paralympiques - La raquette entre les dents, il sert avec ses pieds!

Ibrahim Hamato joue au tennis de table sans ses bras avec une dextérité exceptionnelle. AFP

Les Jeux paralympiques d’été battent leur plein en ce moment à Tokyo. Parmi les athlètes qui se démarquent, l’un d’eux retient particulièrement l’attention: le pongiste Ibrahim Hamato. Jouer au tennis de table sans les bras, c ’ est l ’ exploit qu e cet athlète de 4 8 ans est parvenu à accomplir après de nombreuses années d ’ entraînement. Révélé e aux Jeux olympiques d e Rio il y a cinq ans, c e tte force de la nature e st sélectionné e pour Tokyo et compte bien revenir avec une médaille.

Ce sportif vit et se prépare au stade de Maadi, au sud du Caire. « En ce moment, le temps presse. Par la grâce de Dieu, nous sommes très bien préparés. On s ’ entraîne tout le temps. Deux fois par jour, le matin et le soir » , raconte-t-il.

À 10 ans, il est victime d ’ un accident de train et doit être amputé des deux bras. Après s ’ être essayé au football dans un premier temps, il s ’ est, contre toute attente, dirigé vers le tennis de table: « Mes amis me disaient que je ne pourrais pas pratiquer un sport comme celui-ci. Ça m ’ a changé de manière profonde. D ’ une personne faible, je suis devenu une personne vraiment très forte. D ’ autres choses aussi ont changé, mes enfants me considèrent comme un héros .»

Longtemps relégué e s au statut de citoyens de seconde zone, les personnes handicapées sont désormais plus visibles dans la société égyptienne. « Aujourd ’ hui, l ’ État essa i e de mettre en avant les handicapés qui ont de l ’ influence et grâce à cela , la société nous accepte mieux qu ’ avant. On ne se moque plus de nous. Les handicapés deviennent des icônes » , estime Ibrahim Hamato. Cette année, 49 athlètes égyptiens participent aux Jeux paralympiques de Tokyo.

Selon ses dires, Hamato a choisi de se consacrer au tennis de table pour le degré de difficulté que le défi représentait (et pour faire taire ses détracteurs). Aussi, il affectionnait ce sport bien avant la tragédie.

C’est après avoir tenté de maintenir sa raquette sous l’aisselle sans grand succès qu’il a décidé d’utiliser ses dents. Ceux qui doutaient de sa technique s’en mordent aujourd’hui les doigts.

À le voir servir et retourner la balle, son handicap n’a rien d’un handicap. Il joue avec conviction et doigté, c’est réellement impressionnant.

Parmi les autres faits saillants de la carrière de ce joueur professionnel, notons sa médaille d’argent aux Championnats d’Afrique de paratennis de table 2013. À noter que les athlètes sont classés selon le type et l’importance de leur handicap – Hamoto compétitionne dans la classe 6.