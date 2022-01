Genève – La rare dérogation routière accordée aux 43 procureurs

1 / 2 A la sortie du Ministère public, tous les usagers de la route sont obligés de tourner à droite pour ne pas traverser les voies. du tram, soit les fourgons cellulaires et les procureurs. Les locaux du Ministère public sont implantés sur la commune de Lancy depuis depuis 2010, à la route de Chancy.

Les quarante-trois procureurs genevois sont des veinards. Lorsqu’ils sortent en voiture du ministère public et désirent se rendre en ville, ils profitent d’un raccourci interdit au reste de la population. Ils ont en effet le droit de tourner à gauche et de traverser une double voie de tram, alors que le vulgaire pékin, lui, est sommé de virer à droite et de rouler quelques centaines de mètres en direction de Lancy, avant d’être autorisé à rebrousser chemin.

Largement inconnue du grand public, cette exception routière a récemment été portée à la connaissance de «20 minutes» et laisse pantois plusieurs députés de la commission judiciaire, qui l’ignoraient également. Elle est pourtant ancrée dans les textes. Elle a fait l’objet d’un arrêté du Conseil d’Etat pris le 26 mai 2015 par l’ancien Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA) que dirigeait alors Luc Barthassat (PDC). Elle s’applique au fourgons cellulaires, à leurs escortes et donc, aux procureurs.

«Faciliter les déplacements»

Cet aménagement, autorisé depuis par le département compétent, avait été sollicité à l’époque par les services responsables du convoyage des détenus et le Pouvoir judiciaire lui-même. Leur requête faisait suite au déménagement contraint du ministère public à Lancy, en 2010, éloignant ses locaux du Palais de justice. Elle avait pour but de «limiter les nouvelles contraintes induites par cet éloignement, faciliter les déplacements entre le ministère public et les salles d'audience et mieux garantir la sécurité, tant des prévenus que de leurs escortes ou encore celle des magistrats», indique Patrick Becker, le secrétaire général du Pouvoir judiciaire.

«Passe-droit injustifié»

Le bien-fondé de la mesure ne saute néanmoins pas aux yeux des députés. «C’est un passe-droit injustifié, tance le socialiste Alberto Velasco, peu sensible au gain de temps et de sécurité allégué pour les procureurs. «Leur vie serait-elle en danger si leurs temps de parcours était rallongé? Si ce n’est qu’une histoire de rapidité, ils n’ont qu’à partir plus tôt. Ils n’arrêtent pas de dire que les députés doivent se comporter comme tous les citoyens. Eh bien, eux aussi.»

«Donner l’exemple»

L’UDC Marc Falquet est moins sévère – «tant mieux pour eux», sourit-il – mais se dit néanmoins «favorable à la même application de la loi pour tous. Vu sa fonction, le ministère public devrait faire attention à donner l’exemple.» C’est bien ce qui heurte François Baertschy (MCG), qui rappelle les récentes condamnations de policiers ayant commis des infractions routières alors qu’ils poursuivaient des délinquants feux bleus enclenchés. «Avoir des lois d’exception est choquant, qui plus est pour des magistrats censés faire appliquer la loi.» L’élue d’Ensemble à Gauche Aude Martenot, elle, ne saute pas au plafond mais dit mal saisir la raison de ce «privilège», qui ne lui apparaît «pas tellement nécessaire».