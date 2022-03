Conditions de travail - «La ratatouille a un goût amer»: les conflits en Espagne touchent la Suisse

Vente en ligne sous la loupe

Mardi, la RTS indiquait que Migros était aussi dans le viseur de Syndicom, qui lui reproche d’avoir recours à des entreprises comme Smood ou DHL pour certaines livraisons rapides et localisées, plutôt que de s’en tenir à La Poste. Smood est en conflit social ouvert et DHL n’a pas de convention collective de travail. Le syndicat dénonce une sous-enchère. Le patron de Migros, Fabrice Zumbrunnen, a répondu au 19:30 et rappelé que 95% des livraisons pour les entités liées à Migros (Digitec Galaxus, SportXX, melectronics, etc.) passaient par La Poste, mais que d’autres modèles étaient effectivement en phase de test, principalement en zones urbaines, pour voir «si ces livraisons de dernière minute ont un potentiel».