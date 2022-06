Chaos au Stade de France: La RATP a supprimé les images car personne ne les a réclamées

Chaos au Stade de France : La RATP n’a pas conservé ses images, la SNCF si

Alors que le scandale monte autour des incidents du 28 mai, les deux compagnies de transport françaises ont communiqué sur leurs bandes de vidéosurveillance vendredi.

«Réquisition par les autorités judiciaires»

Images de la FFF détruites

Les deux opérateurs disposent d’un vaste réseau de caméras dans les stations de métro et gares de RER, dont celles de la ligne 13 du métro parisien (RATP) et des RER B et D (SNCF) qui desservent le Stade de France, à Saint-Denis, où des bousculades, violences et agressions ont entaché la soirée du 28 mai. Des responsables des deux transporteurs ont été convoqués au Sénat mardi matin, pour s’expliquer devant les commissions de la culture et des lois.