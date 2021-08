France : La rave party sauvage en Isère s’achève après trois jours de «teuf»

Selon la préfecture, les derniers raveurs étaient mardi après-midi en train de quitter le site d’une ancienne ZAD où se tenait leur rassemblement non autorisé.

La rave party géante avait démarré samedi sur l’ancienne zone à défendre (ZAD) de Roybon, en Isère, occupée entre 2014 et 2020 par des opposants à un projet de Center Parcs, finalement abandonné l’an dernier.

Dimanche, la préfecture estimait qu’environ 800 véhicules avaient convergé vers cette forêt proche de la Drôme pour ce rassemblement non déclaré.

Il restait encore environ 2000 personnes sur place lundi matin, selon une source de gendarmerie. France 3 Alpes évoque pour sa part «jusqu’à 4000» participants au plus fort du week-end.

Éviter toute dissémination du Covid parmi les raveurs

