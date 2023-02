Ballon espion : La réaction «hystérique» des Américains ne plaît pas à la Chine

L’affaire des ballons chinois au-dessus du sol américain n’en finit pas de faire couler de l’encre. Dernier épisode en date à Munich, où le chef de la diplomatie chinoise a livré samedi une violente charge contre Washington, dénonçant une réaction «absurde et hystérique» au survol d’un ballon et son «protectionnisme».

Devant un parterre de dirigeants et experts internationaux réunis à la Conférence sur la sécurité de Munich, Wang Yi a dressé un réquisitoire en règle contre les Etats-Unis.

«Un simple ballon météo»

La vice-présidente américaine, Kamala Harris, et le secrétaire d’Etat, Antony Blinken, devaient s’exprimer samedi dans la journée à la même tribune.

Wang Yi a présenté son pays comme un champion de la «paix», un mot répété une trentaine de fois, et redit que Moscou et Kiev devaient «s’asseoir autour de la table et trouver» une issue «politique» au conflit.