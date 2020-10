La Real Sociedad et Villarreal, vainqueurs respectivement du Betis Séville (3-0) et de Valence (2-1) dimanche, ont pris la tête du championnat d’Espagne à l’issue de la 6e journée marquée par les défaites du Real Madrid et du FC Barcelone samedi. Avec onze points au compteur, les deux nouveaux leaders devancent d’une longueur le Real Madrid, Getafe, Cadix et Grenade. Le Real, Getafe et Grenade comptent cependant un match en moins.