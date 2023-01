Liga: La Real Sociedad revient sur le Real Madrid

Football : La Real Sociedad sur les talons du Real Madrid

Les Basques ont remporté le derby contre l’Athletic Bilbao, samedi, et mettent la pression sur les Madrilènes.

La joie des joueurs de la Real Sociedad après le troisième but.

La Real talonne le Real: grâce à son brillant succès 3-1 dans le derby basque face à l’Athletic Bilbao samedi soir à Anoeta pour la 17e journée de Liga, la Real Sociedad continue d’impressionner et se rapproche à trois points du Real Madrid (2e, 38 points).

Les Txuri-urdin (blanc et bleu, en basque) ont débuté fort avec un but d’Alexander Sorloth (25e) et un bijou de Takefusa Kubo, qui a effacé un défenseur d’un petit pont avant d’ajuster Unai Simon (37e).