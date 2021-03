Cinéma : La réalisatrice de «Nomadland» sous le feu des critiques en Chine

La cinéaste Chloé Zhao, première femme asiatique récompensée d’un Golden Globe pour «Nomadland», se trouvait samedi au cœur d’une polémique en Chine, qui pourrait compromettre la sortie du film dans son pays de naissance. «Nomadland», hymne à la gloire de hippies modernes sillonnant les Etats-Unis dans leurs camionnettes, est sorti vainqueur dimanche des Golden Globes, cérémonie dont les prix sont parmi les plus convoités du cinéma américain.

Le long-métrage l’a emporté dans la catégorie phare du meilleur film dramatique et Chloé Zhao, 38 ans, a reçu le prix de la meilleure réalisatrice. Née à Pékin mais installée aux Etats-Unis, Chloé Zhao est devenue la première femme asiatique de l’histoire des Golden Globes à être récompensée pour la réalisation d’un film. Elle est aussi la deuxième femme à être lauréate dans cette catégorie, après Barbra Streisand en 1984.

Ces propos supposés de la réalisatrice n’apparaissent pas sur les sites des médias en question. Mais ils ont provoqué un tollé en Chine, où Chloé Zhao était qualifiée samedi de «traîtresse» par certains internautes sur fond de nationalisme exacerbé. Le mot-dièse pour «Nomadland» était quant à lui introuvable sur le réseau social Weibo, mais les discussions autour du film et sa réalisatrice ne semblaient pas pour autant censurées.

La sortie de «Nomadland» en Chine est officiellement prévue le 23 avril. La date n’apparaissait cependant plus sur les principales plateformes de cinéma du pays et la sortie du film y est désormais incertaine, a rapporté vendredi le magazine Variety. La Fédération chinoise du cinéma d’art et d’essai (NAAC) n’a pas réagi dans l’immédiat.