Football: «La réalité, ce n’est pas Internet»: Benzema tacle les rumeurs sur son avenir

«Pourquoi devrais-je parler de mon avenir ? Je suis à Madrid. Ceux qui parlent le font sur Internet, et la réalité, ce n’est pas Internet», a clamé l’attaquant français Karim Benzema jeudi soir lors d’une cérémonie en hommage à sa carrière organisée par le quotidien sportif espagnol Marca.

Le plaisir avant tout

«Pour l’instant, je suis ici, j’ai un entraînement demain (ndlr: vendredi), je prends du plaisir chaque jour et dimanche, j’ai un match» contre l’Athletic Bilbao, a rappelé le «Nueve».

«Je suis très fier de mon travail et je prends du plaisir vraiment à chaque entraînement, à chaque match. C’est le plus important : prendre du plaisir. Quand je vais à Valdebebas, pour moi ce n’est pas du travail, et le jour où ça le deviendra, je dirai: ‘ça suffit’», a affirmé l’ancien international français.