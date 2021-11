Thérapie : La réalité virtuelle comme remède aux maux de dos

Le gendarme américain des médicaments a validé un traitement via un casque immersif pour atténuer des douleurs chroniques.

Thérapie sur deux mois

L’application utilise les principes de la thérapie cognitivo-comportementale, qui vise à aider les gens à reconnaître et à comprendre les différents schémas de pensée et les émotions. Le programme traite la douleur par la relaxation, la distraction et l’amélioration de la conscience des signaux internes. Il peut se faire à domicile et s’étend sur deux mois avec 56 sessions d’une durée de 2 à 16 minutes.

Tests probants

Pour valider la solution, le gendarme américain des médicaments s’est appuyé sur une étude menée auprès de 179 personnes souffrant de lombalgie depuis six mois et plus. La moitié des participants ont utilisé le programme EaseVRx et l’autre moitié a participé à un autre programme de réalité virtuelle en deux dimensions qui n’utilisait pas les méthodes de la thérapie cognitivo-comportementale. Environ deux tiers des participants ayant utilisé EaseVRx ont déclaré avoir obtenu une réduction de plus de 30% de la douleur, alors que seuls 41% des membres du groupe témoin ont obtenu une réduction similaire. La réduction de la douleur a duré jusqu’à trois mois après l’étude pour les personnes du groupe EaseVRx, mais pas pour celles du groupe témoin.