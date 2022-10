Genève : La réalité virtuelle pour stimuler la concentration

Aider les enfants à se concentrer sans médication. C’est l’objectif du projet qui a reçu le prix de l’innovation des Hôpitaux universitaires et de l’Université de Genève (Unige), la semaine dernière. Dans ce programme de recherche, les participants, âgés d’une dizaine d’années, se retrouvent dans une classe virtuelle et doivent réguler leur attention en essayant de piloter un hélicoptère, relate la «Tribune de Genève». Leur niveau de concentration est surveillé en temps réel grâce à des capteurs et lorsque celui-ci baisse, l’appareil perd de l’altitude.