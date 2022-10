Lausanne: Une pique-assiette boute le feu à la réceptionniste d'un hôtel

Une femme a violemment agressé une réceptionniste d’un hôtel de la rue Caroline, à Lausanne, mercredi à la mi-journée, selon « 24 heures ». La victime a été aspergée avec un liquide inflammable par l’assaillante. Cette dernière lui a ensuite bouté le feu à l’aide d’un chalumeau. La réceptionniste, une Estonienne de 38 ans, a été grièvement brûlée au visage et au torse. Actuellement hospitalisée, elle se trouve dans un état grave. Ses jours sont en danger.

L’assaillante, une Allemande de 44 ans, a été interpellée quelques minutes plus tard au centre-ville, en possession du matériel ayant servi à commettre son acte. Le Ministère Public a été saisi de l’affaire et les enquêteurs de la Police judiciaire lausannoise mènent actuellement l’enquête. L’auteure de l’agression est connue dans les établissements hôteliers lausannois pour diverses filouteries d’auberge. Elle aurait été signalée à la police à plusieurs reprises. Cela aurait été notamment le cas la veille de l’agression.

«Quoi? C’est encore elle?» s’est ainsi exprimé un collaborateur de l’hôtel qui prenait son service en début d’après-midi, lorsque le réceptionniste, qui avait remplacé la victime au pied levé, lui a montré la photo de l’énergumène. «Cette femme a été vue plusieurs fois chez nous, confirme Eric Fassbind directeur de l’établissement où a eu lieu le drame ainsi que de plusieurs autres hôtels à Lausanne et à Zurich. Elle a l’habitude de s’incruster sans passer par la réception. Elle prend notamment le petit déjeuner, et lorsque les employés lui demandent son numéro de chambre, elle devient alors agressive, insulte les gens, se lève et part sans demander son reste».