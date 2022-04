Test : La recette a fonctionné une fois, mais sûrement pas deux

Nintendo veut reproduire le coup de maître de «Wii Sports». Mais cette fois on est prévenu.

Tout le monde se souvient encore de «Wii Sports», où l’on agitait sa Wiimote pour renvoyer une balle de tennis virtuelle sur sa télévision. Ce jeu, commercialisé en 2013, avait fait vendre des Wii par palettes dans le monde entier et participé à la démocratisation des jeux vidéo grâce à son gameplay à la portée de tous, de 7 à 77 ans.

Toujours à la recherche de la bonne affaire, Nintendo tente de nouveau le coup avec «Nintendo Switch Sports», qui propose des parties seul ou à plusieurs, en local ou en ligne. Cette suite spirituelle s’attaque à plusieurs sports, dont le volleyball, le bowling, le badminton, le football, le tennis et le combat de sabres appelé chambara. D’autres activités, comme le golf, seront proposées ultérieurement. Smasher, réaliser des lifts, des slices ou des strikes se fait tout naturellement. En effet, la détection des mouvements a été largement améliorée grâce aux capacités techniques des Joy-Con. Pourtant, la reproduction des gestes, même perfectionnée, reste peu précise, et on a la dés­agréable impression de faire un peu n’importe quoi devant son écran. Davantage un jeu gadget pour épater les copains ou des enfants, «Nintendo Switch Sports» restera certainement une expérience éphémère.