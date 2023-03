Entretien de la batterie: La recharge rapide nuit-elle à une voiture électrique?

Comme souvent avec les rumeurs, elles sont exagérées, mais ont un fond de vérité. Nous pouvons d'abord vous rassurer: d'après les expériences faites jusqu'à présent, les batteries durent plus longtemps que prévu au départ - toute la durée de vie d'une voiture. Jusqu'à ce que la capacité de la batterie descende en dessous de 70%, il s'écoule au minimum dix ans, mais plutôt 15 ans, raison pour laquelle les marques automobiles offrent aujourd’hui, la plupart du temps, une garantie de 160'000 à 250'000 kilomètres ou de huit à dix ans sur la batterie. Et les batteries sont faites pour être chargées! Mais il est également vrai que, comme un moteur à combustion, une batterie a tendance à durer plus longtemps si on en prend soin. C'est comme pour les smartphones: moins de stress pour la batterie est payant à long terme.