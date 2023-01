CES 2023 : La recharge sans-fil magnétique d’Apple s’ouvre à Android

À la veille du salon tech CES de Las Vegas, qui ouvre ses portes ce jeudi, la Wireless Power Consortium (WPC) a annoncé une nouvelle norme de recharge sans-fil. Baptisée Qi2 (prononcer «tchi deux») et prenant la place du standard Qi lancé en 2009, elle est annoncée comme une «norme mondiale pour charger sans-fil». Sa particularité réside dans le fait d’introduire le Magnetic Power Profile. Il s’agit d’un système de recharge qui repose sur des aimants pour permettre d’aligner parfaitement le périphérique de recharge avec le smartphone et sa batterie, dans le but d’améliorer l’efficience énergétique et fournir une recharge plus rapide. Cette solution doit permettre de préserver «la durée de vie de la batterie et sans endommager le téléphone de l’utilisateur», précise un communiqué.