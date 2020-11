Petite déception concernant l’iPhone 12 mini. A l’heure où les précommandes seront bientôt ouvertes (le 6 novembre) pour le plus petit et abordable (à partir de 779 francs) des trois nouveaux iPhone 12, Apple a mis à jour une page de support concernant la technologie MagSafe, à savoir son nouveau chargeur sans fil. Elle indique que cet accessoire de forme circulaire qui s’aimante au dos des nouveaux smartphones d’Apple fournira une recharge plus lente que sur les trois autres modèles de la gamme.

En utilisant le MagSafe connecté à un adaptateur secteur 20 W (deux accessoires non fournis dans les boîtes des nouveaux smartphones au logo pommé), les futurs acquéreurs du plus compact des iPhone 12 (écran de 5,4 pouces, contre 6,1 sur l’iPhone 12 et 12 Pro et 6,7 sur l’iPhone 12 Pro Max) devront en effet se contenter d’une recharge maximum de 12 W, comparée à celle de 15 W avec l’iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max, ce dernier n’étant, comme l’iPhone 12 mini, pas encore commercialisé. Cela reste néanmoins toujours mieux que les 7,5 W délivrés par un chargeur à induction Qi classique.