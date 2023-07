Vaud: La recherche d’une chienne perdue finit en baston

C’est en amoureuses des chiens que trois femmes se sont spontanément proposées pour rechercher Luna, un border collie croisé dont la disparition avait été annoncée sur ­PetAlert. C’est ainsi que ces bénévoles ont sillonné la forêt qui jouxte l’endroit où la chienne avait été mise en «famille d’accueil». Après plus de six heures de recherches dans la journée de samedi, le trio est reparti à la tâche dans la soirée, vers 20 h. Sauf que rien ne s’est passé comme prévu.

«Tu n’as pas intérêt à bouger»

«Quand j’ai demandé à ­Julie* de faire en sorte que sa meute de chiens arrête de gueuler, car Luna est craintive, elle a vrillé», raconte une des femmes. «Elle m’a frappée à la tête avec la sangle en métal de son téléphone. Je me suis réfugiée dans ma voiture et elle m’a poursuivie. Elle a voulu grimper sur le capot et s’est mise à tout casser. J’en ai pour des milliers de francs de dégâts», signale Armelle*. Après avoir fait constater ses blessures à l’Hôpital de Payerne, la femme d’une vingtaine d’années envisage de porter plainte.