Suisse - La recherche et le développement continuent de progresser

Vingt-deux milliards et neuf cents millions de francs. Tel est le budget dévolu à la recherche et au développement par le secteur des entreprises privées (15,5 milliards), les hautes écoles (6,6 milliards) et le secteur public (marginal). Soit une augmentation annuelle moyenne de 3,15% par rapport à la dernière enquête qui est survenue en 2017, bien au-dessus de la moyenne de l’OCDE (2,38%) ou de celle de la France (2,19%), mais derrière le peloton de tête formé par Israël (4,94%), la Corée du Sud (4,53%) ou encore la Suède (3,32%).