Covid-19 : La recherche n’arrive pas à expliquer le phénomène du «Covid long»

On n’arrive pas encore à expliquer précisément pourquoi, plusieurs mois après avoir été infectés par le Covid, certains ressentent encore fatigue chronique, essoufflement, toux, etc.

Pas de symptômes spécifiques

D’après l’Institute for Health Metrics and Evaluation, basé aux États-Unis, 145 millions de personnes dans le monde ont souffert d’un Covid long en 2020 et 2021. «Au moins 17 millions d’Européens», selon une récente estimation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cela représenterait entre 10 et 20% des personnes ayant été infectées par le virus.