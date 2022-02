Echec de l’accord-cadre – La recherche suisse espère de l’aide de l’étranger

À la suite de l’exclusion de la Suisse du programme de recherche Horizon 2020 de l’Union européenne (UE), le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a lancé un sondage auprès des chercheurs. Objectif: mesurer l’ampleur des dégâts pour la place scientifique suisse. Si leur liste n’est pas encore publique, Yves Flückiger, président de Swissuniversities, fait un premier constat amer dans la «NZZ am Sonntag» du jour: «C’est comme une érosion, une lente spirale négative.» Si la Suisse récolte encore «les fruits de la politique passée», à l’automne on disposera des premiers chiffres «durs et concrets», selon lui. Trop tard pour nos chercheurs, selon les milieux concernés qui en appellent à Berne pour trouver une solution avec l’UE.