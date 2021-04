Pakistan : La récitation coranique, un art et une discipline de fer

Hassan Ali Kasi est passé maître dans l’art de la récitation coranique en s’astreignant à une discipline stricte. Il vient d’être sacré champion d’une compétition internationale.

«La voix, un don de Dieu»

«La gorge est très sensible. Un Qari devrait éviter l’eau froide et la nourriture grasse car elle produit trop de mucus, qui écorche la voix quand on touche les notes hautes», explique-t-il. Il a appris son art de son père et il a très rapidement été reconnu au Pakistan, décrochant plusieurs récompenses avant de s’imposer aussi sur la scène internationale. De nombreux «Qaris» sont repérés dans des madrassas pakistanaises, où les jeunes garçons apprennent à mémoriser par coeur le Coran, le plus souvent sans comprendre la langue arabe ni le message véhiculé par le texte.