«TPMP» : La réconciliation entre Loana et son ex-manageuse fait le buzz

Invitées dans «TPMP» pour tenter de se rabibocher l’ex-Lofteuse et Sylvie Ortega ont fait sensation.

Après un long silence médiatique, Loana a encore créé le buzz lors de son retour sur le petit écran. Invitée dans «Touche pas à mon poste», jeudi 23 septembre 2021, l’ex-Lofteuse est venue sur le plateau de l’émission pour tenter de se réconcilier avec son ancienne amie et manageuse Sylvie Ortega, avec laquelle elle a eu de nombreux conflits durant ces derniers mois. Et leurs retrouvailles ont fait des étincelles.

Loana a tout d’abord déploré tout ce que Sylvie avait déclaré à son endroit: «Parce que tu m’as fait du mal», a-t-elle dit en ajoutant: «Des fausses rumeurs, tu en as lancé, tu ne peux pas dire le contraire.» Malgré tout, la Française de 44 ans accepté de se réconcilier avec la sulfureuse brune, mais cette dernière lui a dit:«Avant qu’on s’embrasse, Loana, je voudrais que tu t’excuses, parce que tu sais très bien que je n’ai pas voulu te tuer.» Ce à quoi l’ancienne candidate de téléréalité, qui avait été hospitalisée après une overdose, lui a répondu: «Malencontreusement, tu m’as donné beaucoup de médicaments, mais on ne va pas en reparler.» Après plusieurs hésitations gênantes, qui ont fait rire toute l’équipe de Cyril Hanouna et le public, les deux femmes se sont finalement prises dans les bras l’une de l’autre.

Tensions et insultes sur le plateau

Néanmoins, juste avant l’arrivée de Loana, la tension était à son paroxysme dans le programme de C8. Sylvie Ortega s’est retrouvée face à Eryl Prayer, ami proche de Loana, pour tenter, eux aussi ,de se réconcilier. Peine perdue. L’Espagnole et le Français, qui se sont toujours détestés, se sont insultés comme jamais, en plein direct. «T’as pris un coup de vieux! La banane, là je crois que c’est une perte de cheveux, t’as tout mis devant», a lancé Sylvie au chanteur qui s’est inspiré du look d’Elvis. «Moi par contre, je n’ai pas des grandes oreilles et va te faire liposucer le cul en Turquie», lui a-t-il aussitôt rétorqué.

Comme si ça ne suffisait pas, Sylvie aurait été frappée par Eryl dans les coulisses, une fois l’émission terminée. «Je me suis fait agresser sauvagement dans le couloir de C8 par le fêlé d’Eryl, a affirmé celle qui a été en couple avec le fils de Sheila, dans une story Instagram. Il m’a porté des coups de pieds d’une force à la jambe et au bras et avait préparé son poing pour me le coller au visage !! Inadmissible !!» Sylvie a remercié les équipes de sécurité de «TPMP» qui ont dû intervenir. «Je vous annonce qu’Eryl est blacklisté des plateaux de télévision à tout jamais. Honte à ce mec qui frappe une femme», a-t-elle conclu. Pour le moment, l’accusé ne s’est pas exprimé sur cette affaire.