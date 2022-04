Santé : La reconnaissance du Covid long va faire débat

Des multiples questions ressortent des traitements des personnes souffrant des conséquences à long terme du coronavirus. Et ce thème risque de marquer le droit des assurances dans les années à venir.

On le sait bien, en Suisse, le coronavirus est moins présent dans nos vies, mais il n’a pas disparu. Par ailleurs, les conséquences à long terme d’une infection au Covid-19 soulèvent de nombreuses questions non seulement médicales, mais également juridiques.

Qui paie par exemple le traitement médical et la perte de revenu d’une personne souffrant de Covid long? Christian Haag, avocat spécialisé dans le droit de la responsabilité civile et des assurances, a empoigné le problème et a fondé l’Association Covid-19-Long. Il est persuadé que ce thème va marquer le droit des assurances dans les années à venir, rapporte la «Luzerner Zeitung.»

Des connaissances qui évoluent

La définition du Covid long, qui évolue en fonction des connaissances sur les conséquences du coronavirus, s’avère être une grande difficulté pour la jurisprudence. Les symptômes les plus fréquents et considérés comme avérés sont la fatigue (dans 58% des cas), les maux de tête (44%), les déficits de concentration (27%), la perte de cheveux (25%) et les difficultés respiratoires (24%). Mais il n’y a pas d’unanimité concernant la durée, et il est ainsi difficile de considérer tel ou tel trouble comme une maladie professionnelle, si tant est qu’il s’agisse de cela.