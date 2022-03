Guerre en Ukraine : La reconnaissance faciale pour identifier les victimes

L’outil d’intelligence artificielle permet de faire correspondre des images diffusées sur Internet, à des photos mises en ligne sur les serveurs de l’entreprise par des utilisateurs cherchant à identifier un individu.

Kiev assure que les informations obtenues grâce à ce logiciel servent à retrouver et prévenir les familles des défunts, contournant ainsi le filtre de la propagande de guerre russe.

«Si vous êtes un parent russe à qui l’on annonce que son enfant s’est fait tuer alors que c’est faux, on entre dans un dilemme éthique d’une grande complexité», souligne Jim Hendler, directeur de l’Institut pour l’exploration des données et les applications à l’Institut polytechnique Rensselaer, dans l’Etat de New York.