Une série docu sur les étudiants infirmiers

Diffusée dès le 1er juillet 2022 sur RTS 1, «Classe infirmière» plonge le public dans le quotidien de Rebecca, Hélène, Fanny et Lucas, qui étudient pour devenir infirmières (pour les deux premières), ambulancière (pour la troisième) et infirmier. Une expérience à laquelle Rebecca Moldoveanu, aujourd’hui âgée 30 ans et diplômée, n’aurait jamais imaginé participer, d’autant plus qu’il y a quatre ans, elle exerçait encore le métier de postière.

Pourquoi avoir accepté de prendre part à cette série documentaire?

Pour deux raisons. D’abord parce que je me suis dit que ça pouvait être une bonne expérience de faire connaître un peu le métier d’infirmier. Ensuite, pour montrer aux personnes qui ont vécu des situations difficiles dans leur vie, comme moi, qu’il y a toujours moyen de rebondir, de faire ce qu’on aime et d’être heureux.

Parvient-on facilement à oublier les caméras?

Pour moi, ç’a été assez compliqué. J’avais déjà le stress d’être en stage avec mes référents, mes formateurs et c’est vrai qu’avoir des caméras en plus me stressait. Mais on a eu la chance d’avoir de superpersonnes avec nous. Le caméraman et le preneur de son se faisaient tout petits, ils étaient agréables et ça m’a beaucoup aidée.

Avez-vous vu les épisodes?

Le premier. Ça fait tout drôle. Je ne me vois pas comme les autres me voient. En me regardant, je me disais que je n’aurais pas dû dire certaines choses, que mes cheveux n’allaient pas. Après, j’ai eu des retours d’autres personnes qui m’ont assuré que je passais très bien et ça m’a rassurée. C’est marrant de se voir en tant qu’étudiante et stagiaire, parce que je ne suis plus du tout la même personne aujourd’hui.

La difficulté de votre métier a beaucoup été évoquée durant la crise du Covid. La reconnaît-on assez selon vous?

Pendant le Covid, nous étions des dieux et ensuite, il n’y a plus eu personne. Il y a eu une crise, mais l’hôpital tourne toute l’année et les infirmiers sont là tout le temps, pour toutes les maladies possibles, pas seulement durant le Covid.

Vous avez la sensation de ne pas être reconnue?

Oui et non. La reconnaissance que j’attends, c’est celle des patients. Mais c’est vrai que quand certaines personnes résument mon métier aux soins techniques, j’ai envie de leur dire: «Regardez tout ce qu’on fait!»

Pensez-vous que «Classe infirmière» peut aider à changer le regard de certaines personnes sur votre métier?