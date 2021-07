Inondations en Europe : La reconstruction commence, le bilan des victimes s’alourdit

L’Europe a entamé samedi des travaux herculéens de déblaiement et de reconstruction après les crues meurtrières des derniers jours. Le bilan des victimes s’alourdit en Allemagne et en Belgique.

En Belgique, les autorités ont fait état samedi de 24 morts, soit quatre de plus par rapport au dernier bilan de vendredi. Mais c’est l’Allemagne qui paie le plus lourd tribut, avec au moins 133 décès, selon un nouveau bilan de la police samedi, alors que des sauveteurs de plusieurs pays accourent pour apporter leur aide.

Le nombre de victimes pourrait être bien plus élevé au final. «Il est à craindre davantage de décès», a indiqué la police locale de Coblence, en Rhénanie-Palatinat, une des régions les plus touchées dans l’ouest du pays. Dans ce seul État allemand, les autorités ont par ailleurs enregistré «environ 618 blessés». Les habitants qui ont pu se mettre à l’abri mercredi soir, lorsque les inondations ont débuté, regagnent progressivement leur domicile.

Des scènes de désolation les attendent: maisons défoncées, arbres arrachés, voitures retournées, routes et ponts effondrés, réseaux coupés. «Depuis 48 heures, c’est un cauchemar, on tourne ici mais on ne peut rien faire», explique Cornelia Schlösser en contemplant le triste état de la boulangerie familiale dans le village de Schuld, noyée sous les flots. «En quelques minutes, une vague était dans la maison», a confié cette quinquagénaire à l’AFP.