Guerre : La reconstruction de l’Ukraine «doit commencer maintenant»

Il s’agit «rien moins que de créer un nouveau plan Marshall pour le XXIe siècle», a-t-il lancé, en ouvrant cette conférence réunissant responsables politiques et experts. Reconstruire l’Ukraine est «un défi pour des générations», a-t-il poursuivi, mais aussi une chance pour moderniser ses routes, ponts, hôpitaux et moyens de transport.

Ampleur «stupéfiante»

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, également présente à la conférence, a jugé «stupéfiante» l’ampleur des destructions depuis le début de l’invasion russe le 24 février. «La Banque mondiale estime le coût des dégâts à 350 milliards d’euros (345 millions de dollars) – c’est assurément plus que ce qu’un pays ou une union peut fournir seul. Nous avons besoin de tout le monde sur le pont», a-t-elle dit.

Le Premier ministre ukrainien, présent à la conférence, a insisté sur le besoin urgent d’argent «pour nous aider à passer l’hiver et à sauver les gens d’une catastrophe humanitaire». Faire face à cette crise permettrait aussi de «sauver le continent européen (…) d’un tsunami migratoire», a-t-il dit, alors que des millions de personnes, surtout des femmes et des enfants, ont déjà fui l’Ukraine pour trouver refuge dans des pays de l’Union européenne, notamment en Pologne et en Allemagne.