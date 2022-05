Sommet: La reconstruction de l’Ukraine sera au coeur du sommet de Lugano

Sommet : La reconstruction de l’Ukraine sera au cœur du sommet de Lugano

La Suisse et l’Ukraine ont donné une nouvelle orientation à la 5e Conférence sur les réformes en Ukraine. Quelque 40 États sont attendus début juillet pour évoquer la reconstruction.

Ignazio Cassis a présenté les contours du sommet de Lugano en marge du Forum économique mondial à Davos. DFAE

La reconstruction sera au cœur de la conférence sur l’Ukraine à Lugano qui se tiendra les 4 et 5 juillet prochains au Tessin. Le président de la Confédération Ignazio Cassis, le premier ministre ukrainien Denys Shmyhal et le ministre ukrainien des affaires étrangères Dmytro Kouleba ont en effet décidé de donner une nouvelle orientation à la 5e Conférence sur les réformes en Ukraine suite à l’invasion russe du 24 février dernier. Ils en ont présenté les objectifs en marge de la rencontre annuelle 2022 du Forum économique mondial à Davos.

«Le chemin vers la reconstruction de l’Ukraine passe par un processus politique et diplomatique qui soit largement soutenu. La Suisse et l’Ukraine entendent lancer ce processus à Lugano, en discutant concrètement d’un plan de reconstruction et de développement de l’Ukraine et des contributions des partenaires internationaux», explique le Département fédéral des affaires étrangères dans un communiqué. Ignazio Cassis a précisé de son côté que l’objectif de la Suisse était que la conférence soit «une étape importante sur le chemin difficile de la reconstruction et qu’elle apporte une contribution à la stabilité en Europe».

Une quarantaine d’États invités

Du coup, le sommet a été rebaptisé «Ukraine Recovery Conference (URC2022). Quelque 40 États et 18 organisations internationales y ont été conviés. Des représentants de l’économie privée et de la société civile sont également attendus. «Si la participation du président ukrainien Volodymyr Zelensky et de son premier ministre Denys Shmyhal est confirmée, leur présence virtuelle ou physique dépendra de l’évolution de la situation», précise Berne.

Les participants discuteront des priorités, des principes et des méthodes de la reconstruction et de la forme qu’elle prendra dans les domaines de l’infrastructure, de l’économie, de l’environnement et du social. L’URC2022 contiendra également un volet de promesses de don.

Une manifestation destinée spécifiquement aux représentants de l’économie sera en outre organisée. Un programme culturel placé sous le signe de la solidarité avec les personnes en Ukraine et les réfugiés est également prévu. Il donnera l’occasion de présenter la diversité de la culture ukrainienne.