Football La recrue de Liverpool a vécu des débuts musclés

Pour ses débuts avec les Reds, le latéral Kostas Tsimikas a été sermonné par James Milner sur l’un de ses premiers ballons.

S ur l’un de ses premiers ballons, il a eu droit à une remontrance de James Milner. Sur une action côté gauche, le milieu de terrain anglais a transmis le ballon à Tsimikas avant de faire un appel dans la profondeur et de solliciter un une-deux. Le Grec a préféré temporiser et revenir vers l’arrière, ce qui a eu le don d’agacer son coéquipier. «Ah Kostas, bordel!», s’est exclamé Milner. Le signe de la forte exigence qui règne chez les champions d’Angleterre.

Hormis cette mésentente, Tsimikas s’est plutôt montré à son aise. Jürgen Klopp s’est en tout cas montré satisfait de ses débuts: «Il a montré quelques beaux aperçus de son talent. Il est assez rapide et assez confiant mais c ’ est un bon joueur - un très bon joueur - et il a bien joué. Le prochain défi pour lui est maintenant de s’habituer à notre défense et à d’autres choses. Cela prendra du temps, sans doute, mais quand il a le ballon, il ne semble pas si mal.»