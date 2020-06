Parcours du combattant

La recrue Ragettli en feu

La star du freestyle a publié une impressionnante vidéo d’un parcours réalisé à l’armée.

Amateur de vidéos de parcours qui lui permettent souvent d’affoler la Toile, le spécialiste de ski freestyle Andri Ragettli a publié la vidéo d’un parcours du combattant réalisé avec sa tenue militaire, sous les yeux de gradés et entouré par d’autres recrues. On doute qu’elles soient toutes aussi habiles que le spécialiste du genre.

Vainqueur de quatre Globes de cristal et de quatre médailles aux X-Games en ski big air et en slopestyle, dont une première en or en Norvège juste avant le semi-confinement, le Grison enchaîne les obstacles avec une dextérité déconcertante sur ce qui semble être une place militaire. Des images qui devraient ravir sa grande communauté.