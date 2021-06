Chili : La rédaction de la nouvelle constitution débutera le 4 juillet

L’assemblée de 155 membres chargée de la rédaction disposera de neuf mois pour faire son travail avant que le texte ne soit soumis à référendum.

Cette nouvelle Constitution, une des demandes les plus entendues lors des manifestations qui ont éclaté le 18 octobre 2019, est censée en finir avec un texte jugé responsable des injustices et des inégalités dans un des pays pourtant parmi les plus prospères de la région.